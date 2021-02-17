السراج يطلب من الأمم المتحدة المساعدة التقنية والفنية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 فبراير 2021, 12:48 مساء
السراج، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، 17 فبراير 2021. (المجلس الرئاسي)

طلب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، من الأمم المتحدة، تقديم المساعدة التقنية والفنية ودراسة سبل التأمين اللازمة لتنفيذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ديسمبر المقبل، والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات لتوفير المراقبة خلال سير العملية الانتخابية وحتى الانتهاء منها واعتماد النتائج النهائية.

جاء ذلك خلال اجتماع السراج اليوم الأربعاء بمكتبه في طرابلس، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في  ليبيا يان كوبيش، ومساعده الخاص لينا القدوة، ومسؤول القسم السياسي بالبعثة إيمانويلا روس.

فيما قدم المبعوث الأممي في بداية الاجتماع التهنئة للسراج، لمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وشكر رئيس المجلس الرئاسي، كوبيش، متمنيا له التوفيق في مهامه، مؤكدًا دور البعثة الأممية في مساعدة الليبيين على مواجهة مصاعب وتحديات هذه المرحلة، والوصول إلى مرحلة مستقرة عبر انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر المقبل.

وناقش الاجتماع مستجدات مسارات الحل الثلاثة «العسكري والسياسي والاقتصادي»، واتفق الجانبان على أهمية الالتزام بمقررات ملتقى الحوار السياسي ومخرجات مؤتمر برلين في هذه المسارات، وإعطاء أولوية للمصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة.

السراج، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، 17 فبراير 2021. (المجلس الرئاسي)
السراج، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، 17 فبراير 2021. (المجلس الرئاسي)
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