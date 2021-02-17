مدير «سبها الطبي»: 15 مصابا جراء سقوط قذيفة على احتفال بذكرى الثورة

مدير مركز سبها الطبي، الدكتور عبدالرحمن عريش، 17 فبراير 2021، (صفحة المركز على فيسبوك)

قال مدير مركز سبها الطبي، الدكتور عبدالرحمن عريش إن المركز «استقبل نحو 15 مصابا جراء سقوط قذيفة على احتفال بذكرى ثورة 17 فبراير، أمس الثلاثاء».

وأشار إلى إجراء عمليات لثلاثة مصابين، لافتا إلى وجود حالتين حرجتين بينهم، حسب تصريح نقله المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

واليوم، أعلن المجلس البلدي سبها «وفاة الطفل عبدالرحمن العابد صالح جراء الانفجار» الذي استهدف الاحتفال.

ولفت إلى أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة عدد من المواطنين بجروح بالغة، متوجها بالعزاء إلى أهل الطفل، كما دعا الجهات الأمنية إلى «معرفة أسباب الحادث، والقيام بمهامهم واتخاذ ما يلزم من الإجراءات».

وفي سياق متصل، كشفت مديرية أمن سبها عن عثورها على متفجرات في محيط فندق أفريقيا صباح اليوم، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر وعدم المرور بجانب الفندق.