مدير «سبها الطبي»: 15 مصابا جراء سقوط قذيفة على احتفال بذكرى الثورة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 فبراير 2021, 12:41 مساء
مدير مركز سبها الطبي، الدكتور عبدالرحمن عريش، 17 فبراير 2021، (صفحة المركز على فيسبوك)

قال مدير مركز سبها الطبي، الدكتور عبدالرحمن عريش إن المركز «استقبل نحو 15 مصابا جراء سقوط قذيفة على احتفال بذكرى ثورة 17 فبراير، أمس الثلاثاء».

وأشار إلى إجراء عمليات لثلاثة مصابين، لافتا إلى وجود حالتين حرجتين بينهم، حسب تصريح نقله المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

واليوم، أعلن المجلس البلدي سبها «وفاة الطفل عبدالرحمن العابد صالح جراء الانفجار» الذي استهدف الاحتفال.

ولفت إلى أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة عدد من المواطنين بجروح بالغة، متوجها بالعزاء إلى أهل الطفل، كما دعا الجهات الأمنية إلى «معرفة أسباب الحادث، والقيام بمهامهم واتخاذ ما يلزم من الإجراءات».

وفي سياق متصل، كشفت مديرية أمن سبها عن عثورها على متفجرات في محيط فندق أفريقيا صباح اليوم، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر وعدم المرور بجانب الفندق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يعلن حربا مفتوحة على زعيم الجمهوريين
دولى
كريستيانو يقود يوفنتوس على أرض بلاده
رياضة عالمية
تأهل تاريخي لسيرينا في بطولة أستراليا للتنس
رياضة عالمية
رونالدو يعود إلى البرتغال مع يوفنتوس الطامح للمجد الأوروبي
رياضة عالمية
القبلاوي لقناة «الوسط»: محكمة إيطالية ترفض دعوى تعويض بـ7 ملايين دولار ضد الدولة...
ليبيا
4 انتصارات وتعادل وحيد في مباريات اليوم بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
مخابز صنعاء تعود إلى العمل بالحطب مع تفاقم نقص الوقود
اقتصاد
المحكمة العليا السودانية تؤيد أحكاما بالإعدام بحق 29 ضابطا لقتل متظاهر
دولى
كاجمان لكوبيش: مستعدون لتسليم السلطة للمجلس الرئاسي الجديد ولحكومة الوحدة ...
ليبيا
بالصور.. كرة جديدة في الدوري الإنجليزي بدءا من الجولة الـ25
رياضة عالمية
«استخبارات كوريا الجنوبية»: بيونغ يانغ «حاولت قرصنة» مختبرات فايزر
دولى
قبل منتدى صفاقس.. خطوات ليبية - تونسية لاستعادة حجم التبادل التجاري بين البلدين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فقدت 50 كيلوغراما من وزنها بخطوات بسيطة