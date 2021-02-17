الفلبين تهنئ ليبيا بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير

السفارة الفلبينية في ليبيا, (الإنترنت)

هنأت الفلبين الشعب الليبي بمرور الذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير.

وقالت السفارة الفلبينية في ليبيا، في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الفلبين تمد تهانئها للشعب الليبي في الذكرى الـ10 لثورة فبراير».

وتابعت: «نؤكد مجددا التزامنا بمواصلة العمل معكم في تحقيق تطلعاتكم في ليبيا موحدة وسلمية ومزدهرة».

وفي وقت سابق من اليوم قالت السفارة الأميركية في ليبيا إنها تدرك مع احتفالاتها في الذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير، «حق الشعب الليبي في تقرير مستقبل بلده والمطالبة بالحكم الرشيد والشفاف واحترام حقوق الإنسان».

وبينما أشادت السفارة في بيان لها اليوم، بالتقدم السياسي في الأزمة الليبية خلال الأشهر الماضية، تحت رعاية الأمم المتحدة، قالت إنها تتطلع إلى «الفرصة المتجددة لبناء ليبيا ذات سيادة وموحدة وآمنة ومستقرة» تكون مسؤولة أمام مواطنيها.