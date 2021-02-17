سياسي إيطالي: 3 وزراء في حكومة دراغي مسؤولون عن التدخل العسكري في ليبيا العام 2011

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 فبراير 2021, 11:35 صباحا
السياسي الإيطالي أليساندرو دي باتيستا, (آكي)

قال السياسي الإيطالي أليساندرو دي باتيستا، إن حكومة (رئيس الوزراء ماريو) دراغي، تضم ثلاثة وزراء مسؤولين عن طريق «الإهمال والسلبية أو الجُبن عن التدخل العسكري في ليبيا» العام 2011.

ووصف دي باتيستا، ذلك بـ«أكبر هزيمة جيوسياسية لإيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية وما بعدها»، وفق ما نقت وكالة «آكي» الإيطالية.

و«دي باتيستا» يعد قائد التيار الراديكالي في حركة خمس نجوم، وانسحب منها الأسبوع الماضي بعد التصويت لصالح حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي، لكونه لا يستطيع «هضم» قرار دعمها.

وفي منشور على صفحته في (فيسبوك) الثلاثاء، كتب دي باتيستا أنه «في هذه الساعات تغزو شبكة الإنترنت مقاطع فيديو لمواقف قبيحة لوزراء برلسكوني خلال حكومته الأخيرة، تنتقل من نيوترونات (وزيرة الشؤون الإقليمية والحكم الذاتي ماريا ستيلا) جيلميني إلى (وزير الإدارة العامة ريناتو) برونيتا، الذي قال إن اختيار السياسة سلب فرصته في الفوز بجائزة نوبل للاقتصاد».

وتابع: «أنا لا أهتم كثيرًا أو أبدا بشأن زلات اللسان أو المقابلات المليئة بالهوس الأسطوري. على العكس، أنا مهتم بالخيارات الكبرى للسياسة، تلك التي تميّز الشجاعة ممن يحني رأسه، من يعمل من أجل الشعب الإيطالي ومن يخشى فقدان منصبه كوزير فقط».

وخلص النائب السابق من حركة خمس نجوم، إلى القول إن «عدم امتلاك الشجاعة لمعارضة الضغوط الفرنسية والشمال أميركية، وبشكل خاص الفرنسيين الذين أرادوا ضرب المصالح الإيطالية في ليبيا، يظل خطأ فادحا، بل خطأ تاريخي».

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