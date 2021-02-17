«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على أقصى الساحل الشرقي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة اليوم الأربعاء على أقصى الساحل الشرقي، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرياح ستتسبب في ارتفاع الموج لنحو 4.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر على الساحل من مصراتة إلى سرت، والرياح غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين متر و2.5 متر، والبحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة 16 درجة مئوية، والرؤية جيدة.