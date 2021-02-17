أحوال الطقس اليوم: فرصة لسقوط أمطار على الشمال الشرقي وثلوج بالجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 فبراير 2021, 10:43 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي، اليوم الأربعاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية إمكانية سقوط ثلوج على الجبل الأخضر، بينما يميل الطقس للاعتدال تدريجيا على باقي المناطق.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
الطقس مشمس إلى قليل الغيوم، والرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و19 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على مناطق ساحلية مع احتمال بسيط لسقوط ثلوج على الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و17 درجة مئوية، ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
الطقس مشمس إلى قليل الغيوم، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و19 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
الطقس قليل الغيوم، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و17 درجة مئوية.

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