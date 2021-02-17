السفارة الأميركية: في ذكرى ثورة 17 فبراير.. ندرك حق الشعب الليبي في المطالبة بـ«حكم رشيد»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 فبراير 2021, 09:55 صباحا
شعار السفارة الأميركية في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت السفارة الأميركية في ليبيا إنها تدرك مع احتفالاتها في الذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير، «حق الشعب الليبي في تقرير مستقبل بلده والمطالبة بالحكم الرشيد والشفاف واحترام حقوق الإنسان».

وبينما أشادت السفارة في بيان لها اليوم، بالتقدم السياسي في الأزمة الليبية خلال الأشهر الماضية، تحت رعاية الأمم المتحدة، قالت إنها تتطلع إلى «الفرصة المتجددة لبناء ليبيا ذات سيادة وموحدة وآمنة ومستقرة» تكون مسؤولة أمام مواطنيها.

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وشددت على أن الولايات المتحدة ستواصل دعم العملية التي تقودها ليبيا نحو المصالحة والانتخابات في 24 ديسمبر 2021، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الليبي، بما في ذلك انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة.

تحتفل السفارة الأميركية بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير. ونحن ندرك وندعم حق الشعب الليبي في تقرير مستقبل بلده والمطالبة بالحكم الرشيد والشفاف واحترام حقوق الإنسان.

 وفي هذا الصدد، نشيد بالتقدم السياسي الذي حدث تحت رعاية الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة، ونتطلع إلى الفرصة المتجددة لبناء ليبيا ذات سيادة وموحدة وآمنة ومستقرة تكون مسؤولة أمام مواطنيها. وستواصل الولايات المتحدة دعم العملية التي تقودها ليبيا نحو المصالحة والانتخابات في 24 ديسمبر، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الليبي، بما في ذلك انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة.

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