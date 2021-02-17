مؤسسة النفط و«إيني» تقدمان معدات طبية لمعهد الأورام صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 فبراير 2021, 09:38 صباحا
وفد مؤسسة النفط وإيني خلال تسليم معدات طبية لمعهد الأورام صبراتة، 17 فبراير 2021، (مؤسسة النفط)

قدمت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني للطاقة الإيطالية معدات طبية لقسم علم الأنسجة «باثولوجي» في المعهد القومي للأورام صبراتة.

وقال المختصون في معهد الأورام إن أحد هذه الأجهزة خاص بالصبغة المناعية سيشكل «نقلة كبيرة داخل المستشفى، وسيخفف معاناة المرضى وتكاليف الكشوف والاختبارات، التي كانت تُجرى خارج البلاد وبأسعار مكلفة للغاية»، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن الأجهزة «تستخدم في تحديد نوع الورم بدقة، مما يساعد في اختيار العلاج المناسب للمريض».

كما سلمت المؤسسة عددا من مشغلات الاختبار السريع لمختبر «PCR» في المعهد؛ لغرض المساعدة في إجراء الاختبارات للمرضى المترددين على المستشفى بشكل عاجل وسريع عند الحاجة.

وتفقد وفد المؤسسة والشركة مشروع محطة التحلية بمستشفى صبراتة، حيث جرى حفر ثلاث آبار، والعمل جارٍ على بناء خزان للتجميع بسعة 170 مترا مكعبا، ووضع أساسات محطة التحلية بسعة 300 متر مكعب في اليوم، كما تم صيانة وتجديد محطة الضخ القائمة وصيانة الخزان القائم، وتجديد المعدات وتوفير المضخات بالإضافة الى توفير مختبر لتحليل المياه.

أحد الأجهزة المسلمة للمعهد
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