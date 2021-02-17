المنفي يحدد 3 أهداف لـ«الرئاسي» و«الحكومة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 فبراير 2021, 01:29 صباحا
المنفي خلال لقائه حومة ونوابًا من الجنوب، 15 فبراير 2021، (المكتب الإعلامي للمنفي)

حدد رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي 3 أهداف أمام السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة، وأشار إلى أن «العمل جماعي وليس حكرا على الرئاسي أو الحكومة»، داعيا «الجميع إلى التكاتف من أجل الوصول إلى الدولة المرجوة ونعيد الأمانة إلى الشعب الليبي ليختار من ينوب عنه في حكومه وبرلمانه القادم».

وأوضح المنفي في تصريحات عقب وصوله العاصمة طرابلس، أن أهم الأهداف «توحيد المؤسسة العسكرية»، موضحا «سوف ندعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ليقوم المهنيون والمتخصصون بتأسيس المؤسسة العسكرية خلال الفترة القادمة وهي التي تشرف على تأمين البلاد. وهذا جزء لا يتجزأ للوصول إلى المرحلة النهائية».

وأشار إلى أن المهمة الثانية «هي رفع المعاناة عن المواطن بتوحيد المؤسسات التنفيذية، وهذه مهمة الحكومة»، موضحا أن «هناك بعض المؤسسات الرقابية والسيادية، وهذه مهمة  أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة، وهذا المسار ترعاه الأمم المتحدة». وأخيرا، قال المنفي إن المهمة الثالثة للسلطة التنفيذية هي المصالحة، مؤكدا أن «المصالحة هي الأرضية التي سوف نقف عليها لكي نصل إلى الدولة المدنية المرجوة بالانتخابات نهاية هذا العام، بتاريخ 24 ديسمبر».

-غوتيريس يثني على دور المنفي في «اتخاذ خطوات سريعة نحو توحيد المؤسسات»

ووصل رئيس المجلس الرئاسي إلي العاصمة طرابلس في وقت سابق الثلاثاء في زيارة هي الأولى له بعد اختياره لمنصبه في الملتقى السياسي الليبي في جنيف في الخامس من فبراير الجاري.

ولدى وصوله مطار معيتيقة قادمًا من طبرق، كان في استقباله عضو المجلس الرئاسي الجديد عبدالله اللافي، ورئيس الحكومة المكلف عبدالحميد دبيبة، إضافة إلى أعضاء من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المنعقد في طرابلس، وعدد من الشخصيات العسكرية والأمنية وأعيان ومشايخ طرابلس.

وتأتي زيارة المنفي إلى طرابلس بعد زيارة إلى المنطقة الشرقية استمرت ستة أيام، بدأها الخميس بزيارة بمدينة بنغازي، وشملت مدينتي طبرق والبيضاء، حيث أجرى لقاءات مع القائد العام للقيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، كما التقى عددًا من أعضاء مجلس النواب وشيوخ القبائل.

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