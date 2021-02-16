المشري وكوبيش يناقشان صعوبات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ومنحها الثقة

لقاء المشري وكوبيش في طرابلس. الثلاثاء 16 مارس 2021. (المجلس الأعلى للدولة)

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مع مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيش صعوبات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة ومنحها الثقة لتبدأ مهامها رسميا، إضافة إلى كيفية دعم السلطة التنفيذية الجديدة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن لقاء المشري وكوبيش جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وما نتج عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي رعته البعثة الأممية، وكيفية دعم السلطة التنفيذية الجديدة، من أجل إنجاز الاستحقاقات المحددة في خارطة الطريق المتفق عليها والوصول إلى الانتخابات.

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن اللقاء الذي جرى بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة صفوان المسوري بمقر المجلس في طرابلس «ناقش الطرفان صعوبات تشكيل الحكومة ومنحها الثقة، وسبل المضي قدمًا لضمان انتقال سلس إلى السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة وتذليل الصعاب أمامها؛ لتكون قادرة على معالجة القضايا ذات الأولوية في ليبيا، بما في ذلك تقديم الخدمات للشعب على أساس عادل ومنصف وتحقيق المصالحة الوطنية».

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وأجرى المبعوث الأممي اليوم عددا من اللقاءات في العاصمة طرابلس شملت نائبي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق وعبدالسلام كاجمان، والمفوض بوزارة الخارجية محمد الطاهر سيالة والمفوض بوزارة الداخلية فتحي باشاغا.

لقاء المشري وكوبيش في طرابلس. الثلاثاء 16 مارس 2021. (المجلس الأعلى للدولة)

لقاء المشري وكوبيش في طرابلس. الثلاثاء 16 مارس 2021. (المجلس الأعلى للدولة)