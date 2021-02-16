السراج: حان الوقت لعودة الرشد للعقول بعد التأكد من ألا حل عسكريا في ليبيا

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج. (حكومة الوفاق)

اعتبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أنه «حان الوقت لعودة الرشد للعقول بعد التأكد من ألا حل عسكريا في ليبيا»، آملا أن يتمكن الليبيون من إجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري في موعدها المحدد.

وهنأ السراج في كلمته مساء اليوم الثلاثاء الليبيين لمناسبة الذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير، مترحما على أرواح الشهداء ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدا أن الثقة لم «تتزعزع الثقة في قدرة هذا البلد على لملمة جراحه»، معتبرا أن الثورة هي «تحول إيجابي كبير في تاريخ ليبيا الحديث والمعاصر ولن يفرط فيه الليبيون».

جهود السراج السياسية

واستعرض السراج جهودة السياسية، مؤكدا أنه حاول جاهدا منذ توليه المسؤولية في ظرف بالغ الصعوبة العمل من أجل خروج البلاد «من أزماتها المتتالية على أكثر من صعيد وكان المشهد آنذاك انقساما داخليا وتدخلا خارجيا في الشؤون الداخلية وانتشار الإرهاب ومشكلة الهجرة غير الشرعية والتراجع الكبير في إنتاج النفط والتصدي للعدوان على العاصمة، وغير ذلك من مظاهر التأزم والفوضى والتشتت والانتهازية السياسية».

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ولفت السراج إلى أن الأجواء «كانت ملبدة بالغيوم السياسية التي لا تبشر بخير»، مشيرا إلى أنه كان يدرك ذلك واستطاع أن يتغلب عليها ولقاء معظم أطراف الأزمة ومد يده للجميع من أجل السلام، وإنهاء الانقسام من أجل البناء على الثوابت الوطنية والقواسم المشتركة وحل بعض الأزمات، وتجنب إراقة الدماء وحماية مؤسسات المجتمع والدولة، وإبعاد مصدر قوت الليبيين بعيدا عن النزاع.

المصالح الشخصية والجهوية دفعت إلى الحرب والتقاتل

وأكد السراج أنه «كانت هناك حلول ومبادرات مطروحة طول الوقت تؤدي إلى مصالحة وطنية وتوحيد المؤسسات السيادية وتصل بنا إلى انتخابات، وللأسف كانت المصالح الشخصية والجهوية قد بلغت لدى البعض مرحلة متقدمة من الهوس لتدفع بشبابنا إلى محرقة الحرب والتقاتل»، مشيرا إلى تعهده منذ اللحظات الأولى لحرب طرابلس «بحشد القوة والإمكانات وترتيب الصفوف وتوفير سبل المقاومة» للدفاع عن العاصمة وحقن دماء الليبيين من الطرفين.

وذكر السراج أنه أصدر في أغسطس 2020 أوامره بوقف القتال في كل الأراضي الليبية، متطلعا إلى طي صفحة الماضي «رغم عمق الجراح» ما أدى إلى استئناف تصدير النفط وإتاحة فرصة للتحرك في المسارين السياسي والعسكري للحوار الليبي، بعد أن تأكد للجميع ألا حل عسكريا في ليبيا.

حان الوقت لعودة الرشد وتبني ثقافة الحوار

وقال السراج: «لقد حان الوقت لعودة الرشد إلى العقول بعد أن تأكد للجميع أن لا حل عسكريا للأزمة الليبية واتضح جليا صحة ما طرحناه من مبادرات تنصح على أن الطريق إلى الاستقرار يمر عبر المصالحة وتوحيد المؤسسات والانتخابات، وأن يتبنى المجتمع الليبي ثقافة الحوار والتعايش السلمي بين جميع الأفراد».

وأضاف أنه «يفترض أن جميع الأطراف قد استوعبت الدرس وباتت تدرك العواقب الوخيمة لاستمرار حالة الانقسام »، مشيرا إلى أنه نادى «بالانتخابات منذ فترة» وقدم «مقترحا مفصلا بذلك»، آملا بأن تجري الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر من هذا العام.