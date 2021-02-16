عماري والسفير الإيطالي يبحثان سبل دعم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتنفيذ خارطة الطريق

لقاء عماري زايد والسفير الإيطالي لدى ليبيا. الثلاثاء 16 فبراير 2021. (إدارة التواصل والإعلام)

بحث عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، محمد عماري زايد خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيني بتشينو، مستجدات الوضع السياسي وسبل دعم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتنفيذ خارطة الطريق وصولاً إلى موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.

وأضافت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء أن اللقاء جرى خلاله مناقشة استكمال تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن تدريس اللغة الإيطالية كمادة اختيارية بمرحلة التعليم الثانوي، ووضع برامج تنفيذية لتدريب المعلمين بالجامعات الإيطالية المتخصصة.

وأضافت إدارة التواصل والإعلام، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن عماري والسفير الإيطالي اتفقا خلال اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، على أهمية التواصل بين الجانبين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مجال التعليم واستمرار التنسيق المشترك فيما يتعلق بالتطورات السياسية الحالية.