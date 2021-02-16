«الرئاسي»: الأربعاء والخميس إجازة لمناسبة ذكرى ثورة فبراير

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 فبراير 2021, 06:57 مساء
شعار حكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اعتبار يومي الأربعاء والخميس المقبلين عطلة رسمية لكل المؤسسات والمرافق العامة لمناسبة الذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير.

ونص القرار رقم «164» لسنة 2021، المنشور على صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي بموقع «فيسبوك»، في مادته الأولى : «على مراعاة في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والحيوية العاجلة، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم وفقًا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010».

- الحكومة الموقتة تعلن الأربعاء والخميس إجازة لمناسبة ذكرى ثورة فبراير

أما المادة الثانية من القرار فنصت على أن «يكون يوم الخميس الموافق 18/ 2 / 2021 إجازة على أن يخصم من الإجازة السنوية للموظف».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة الموقتة أن الأربعاء والخميس المقبلين إجازة لمناسبة ذكرى ثورة السابع عشر من فبراير.

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