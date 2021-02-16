كوبيش يطلب من معيتيق الاستمرار في مجهوداته لتوحيد المؤسسات والميزانية

لقاء كوبيش ومعيتيق بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس. (إدارة التواصل والإعلام)

قالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيش، طلب من نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق الاستمرار في مجهوداته لتوحيد المؤسسات والميزانية العامة للدولة.

والتقى معيتيق، صباح اليوم الثلاثاء، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش والوفد المرافق له، مرحبًا به ومتمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة.

وأضافت إدارة التواصل والإعلام، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن كوبيش أكد خلال لقائه مع معيتيق أن مهمته هي «المساهمة في دعم الاستقرار في ليبيا والدور المناط للأجسام التشريعية والتنفيذية».

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وأوضحت أن كوبيش أشاد بالجهود التي بذلها معيتيق «لمعالجة عديد الملفات التي تمهد الطريق نحو المصالحة لحل الأزمة الليبية»، وطلب منه «الاستمرار في مجهوداته لتوحيد المؤسسات بميزانية موحدة، وتحقيق التقدم في توحيد المؤسسة العسكرية والتنقل والحركة بين كل المناطق».

واتفق معيتيق وكوبيش خلال الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، على تنسيق العمل في المواقف من أجل الوفاء بالاستحقاق الانتخابي المزمع عقده يوم 24 ديسمبر المقبل.

لقاء كوبيش ومعيتيق بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس. (إدارة التواصل والإعلام)

لقاء كوبيش ومعيتيق بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس. (إدارة التواصل والإعلام)

لقاء كوبيش ومعيتيق بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس. (إدارة التواصل والإعلام)