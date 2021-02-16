دبيبة يستقبل المنفي ويؤكد الحرص على «التعاون الإيجابي» بين مؤسسات الدولة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 فبراير 2021, 06:09 مساء
من استقبال دبيبة للمنفي فور وصوله مطار معيتيقة قادما من طبرق، 16 فبراير 2021. (حساب دبيبة على تويتر)

عبر رئيس الحكومة المختار من قبل ملتقى الحوار السياسي عبدالحميد دبيبة، عن «سعادته» لاستقباله رفقة عضو المجلس الرئاسي الجديد عبدالله اللافي، ورئيس المجلس محمد المنفي، الذي وصل عصر اليوم إلى مطار معيتيقة.

وانتخب ملتقى الحوار السياسي في الخامس من فبراير الجاري، محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي الجديد، وعبدالله اللافي وموسى الكوني عضوين بالمجلس، إضافة إلى عبدالحميد دبيبة رئيسًا للحكومة، في السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة التي من المقرر أن تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

- المنفي يصل إلى مطار معيتيقة

وقال دبيبة في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «حريصون على استمرار أجواء التعاون والتواصل الإيجابي بين مؤسسات الدولة بما يحقق آمال وتطلعات الشعب الليبي».

ووصل المنفي إلى مطار معيتيقة الدولي قادمًا من طبرق، في زيارة هي الأولى للعاصمة طرابلس منذ تسميته مطلع الشهر الجاري.
وتأتي بعد زيارة استمرت منذ الخميس إلى المنطقة الشرقية بدأها بمدينة بنغازي، وشملت مدينتي طبرق والبيضاء، حيث أجرى لقاءات مع القائد العام للقيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، كما التقى عددًا من أعضاء مجلس النواب وشيوخ القبائل.

من اليمين عبدالله اللافي، محمد المنفي وعبدالحميد دبيبة، 16 فبراير 2021. (حساب دبيبة على تويتر)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

4 انتصارات وتعادل وحيد في مباريات اليوم بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
مخابز صنعاء تعود إلى العمل بالحطب مع تفاقم نقص الوقود
اقتصاد
كاجمان لكوبيش: مستعدون لتسليم السلطة للمجلس الرئاسي الجديد ولحكومة الوحدة ...
ليبيا
بالصور.. كرة جديدة في الدوري الإنجليزي بدءا من الجولة الـ25
رياضة عالمية
«استخبارات كوريا الجنوبية»: بيونغ يانغ «حاولت قرصنة» مختبرات فايزر
دولى
قبل منتدى صفاقس.. خطوات ليبية - تونسية لاستعادة حجم التبادل التجاري بين البلدين
ليبيا
كونتي يعود للتدريس بجامعة فلورنسا
دولى
استراتيجية «صفر كوفيد» في أوروبا، مثال أعلى أم وهم؟
دولى
موجة صقيع قطبية تضرب الولايات المتحدة
دولى
وليامز: الفرصة سانحة لإجراء الانتخابات إذا كان المجتمع الدولي جاهزا لدعم ...
ليبيا
عكس التيار - المآلات والسيناريوهات داخليا وخارجيا لمرحلة ما بعد تشكيل الحكومة
فيديو
«أمن طرابلس»: ضبط 4 متهمين في قضايا شروع بالقتل و«هتك عرض» وسرقة بالإكراه
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أمراض خطيرة قد تكون السبب في طنين الأذن