دبيبة يستقبل المنفي ويؤكد الحرص على «التعاون الإيجابي» بين مؤسسات الدولة

من استقبال دبيبة للمنفي فور وصوله مطار معيتيقة قادما من طبرق، 16 فبراير 2021. (حساب دبيبة على تويتر)

عبر رئيس الحكومة المختار من قبل ملتقى الحوار السياسي عبدالحميد دبيبة، عن «سعادته» لاستقباله رفقة عضو المجلس الرئاسي الجديد عبدالله اللافي، ورئيس المجلس محمد المنفي، الذي وصل عصر اليوم إلى مطار معيتيقة.

وانتخب ملتقى الحوار السياسي في الخامس من فبراير الجاري، محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي الجديد، وعبدالله اللافي وموسى الكوني عضوين بالمجلس، إضافة إلى عبدالحميد دبيبة رئيسًا للحكومة، في السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة التي من المقرر أن تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

- المنفي يصل إلى مطار معيتيقة

وقال دبيبة في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «حريصون على استمرار أجواء التعاون والتواصل الإيجابي بين مؤسسات الدولة بما يحقق آمال وتطلعات الشعب الليبي».

ووصل المنفي إلى مطار معيتيقة الدولي قادمًا من طبرق، في زيارة هي الأولى للعاصمة طرابلس منذ تسميته مطلع الشهر الجاري.

وتأتي بعد زيارة استمرت منذ الخميس إلى المنطقة الشرقية بدأها بمدينة بنغازي، وشملت مدينتي طبرق والبيضاء، حيث أجرى لقاءات مع القائد العام للقيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، كما التقى عددًا من أعضاء مجلس النواب وشيوخ القبائل.

من اليمين عبدالله اللافي، محمد المنفي وعبدالحميد دبيبة، 16 فبراير 2021. (حساب دبيبة على تويتر)