مستشفى المقريف في أجدابيا يتسلم 3 سيارات إسعاف من البلدية

سيارات الإسعاف المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم مستشفى المقريف في اجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)

سلم رئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا، امبارك عثمان محمد المنفي، ثلاث سيارات إسعاف عناية فائقة إلى مستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي بالمدينة، مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك بحضور مدير عام المستشفى فتحي امحمد بن مهدي الحرنة وعدد من مديري ومسؤولي المستشفى.

وقال رئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا امبارك المنفي لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن البلدية تواصل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم الدعم اللازم للقطاعات المختلفة ما أثر على قدرتها في تقديم الخدمات.

وأوضح المنفي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قدم ثلاث سيارات إسعاف عناية فائقة لتغطية العجز والنقص الحاصل في مستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا، التي جرى تسليمها وفق إجراءات تسليم واستلام بين المجلس التسييري للبلدية وإدارة المستشفى.

وأكد المنفي أن هذه الخطوة تستهدف دعم مستشفى المقريف وتخفيف العبء على المواطنين الذين يتنقلون بين المستشفيات بسياراتهم الخاصة التي تكلفهم مبالغ مالية تفوق 800 دينار، منوهًا إلى أن المستشفى خلال الفترة المقبلة سيشهد تطورًا في تقديم الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين.

سيارات الإسعاف المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم مستشفى المقريف في اجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)

سيارات الإسعاف المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم مستشفى المقريف في اجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)

سيارات الإسعاف المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم مستشفى المقريف في اجدابيا. (تصوير: صلاح ناصف)