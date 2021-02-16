دبيبة يبحث مع سفير مالطا افتتاح سفارة بلاده في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 فبراير 2021, 04:42 مساء
عبدالحميد دبيبة. (الإنترنت)

قال سفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا، اليوم الثلاثاء، إنه بحث مع رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد دبيبة، افتتاح السفارة المالطية في طرابلس، إضافة إلى «إجراءات الاتحاد الأوروبي الملموسة في الحدود الجنوبية لليبيا».

وأكد صليبا، خلال اللقاء، دعم بلاده ليبيا في جهودها لإجراء الانتخابات العامة بحلول نهاية العام.

- المشري يعد السفير المالطي بتقديم تسهيلات لعودة السفارة والقنصلية إلى طرابلس

ونهاية يناير، وعد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري «الجانب المالطي بتقديم كافة التسهيلات لعودة السفارة والقنصلية المالطية إلى العاصمة طرابلس»، وذلك خلال لقاء مع سفير مالطا لدى ليبيا، بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس.

وأجرى السفير المالطي زيارة إلى بلدية مصراتة في يناير أيضًا، رفقة القنصل العام للجمهورية المالطية في طرابلس، وأكد خلالها سعي بلاده إلى افتتاح قنصلية في مصراتة في «أقرب وقت ممكن»، مشددًا على حرصها على «تطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات».

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