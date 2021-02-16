إعادة تشغيل وحدتي توليد بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 فبراير 2021, 03:22 مساء
الوحدة الغازية بمحطة الزاوية المزدوجة. (أرشيفية: الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، إعادة تشغيل وحدات التوليد الغازية الثانية والبخارية الثالثة بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة.

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إنه جار العمل على إعادة تشغيل بقية الوحدات البخارية.

وخرج بعض وحدات التوليد عن العمل، أمس الإثنين، جراء هزة على مستوى الشبكة الكهربائية حدثت إثر انفصال دوائر نقل الطاقة غرب الخمس/ التوليد جهد (220 ك ف)، وكذلك طمينة/ كعام جهد (220 ك ف) جراء سوء الأحوال الجوية، على ما أعلنت شركة الكهرباء.

وقالت الشركة إن الشبكة الكهربائية فقدت جراء ذلك حوالي 1225 ميغاوات، بسبب خروج بعض وحدات التوليد بمحطة الخمس الغازية ومحطة الخمس الاستعجالي ومحطة الزاوية المزدوجة.

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