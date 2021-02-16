دبيبة يقدم إحاطة أمام مجلس الدولة بشأن تشكيل الحكومة وأهدافها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 فبراير 2021, 02:57 مساء
رئيس الحكومة المختار من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي، عبدالحميد دبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)

كشف رئيس الحكومة المختار من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي، عبدالحميد دبيبة، عن تقدمه بإحاطة صباح اليوم الثلاثاء، أمام المجلس الأعلى للدولة حول «التقدم المحرز في تشكيل الحكومة وبرامجها وأهدافها».

وقال إن هذه الإحاطة تأتي «تحقيقا لمبدأ التشاور المستمر مع جميع السلطات»، حسب تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأضاف: «نأمل أن يساهم هذا التواصل الإيجابي في تحقيق الاستقرار، وتعزيز ثقة المواطن في السُّلطات التي تمثله».

وأعلن المكتب الإعلامي لدبيبة، السبت الماضي، بدء مداولاته لتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة، مشيرا إلى إنه سيتواصل مع مجلس النواب وفق دوائره الـ13 آملا التئامه بجلسة مكتملة النصاب في أقرب فرصة ممكنة.

وفي 5 فبراير الجاري، انتخب ملتقى الحوار السياسي محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي الجديد، وعبدالله اللافي وموسى الكوني عضوين بالمجلس، إضافة إلى عبدالحميد دبيبة رئيسًا للحكومة في السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة التي من المقرر أن تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

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