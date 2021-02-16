طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» تليها سبها ومصراتة

غرفة مجهزة لعلاج مصابي فيروس كورونا في مستشفى صرمان التعليمي. (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 331 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الإثنين، منها 185 حالة في طرابلس.

وجاءت سبها ثانيًا بـ31 حالة، ثم مصراتة بـ26 حالة، و12 حالة في زليتن، و10 حالات في الزاوية الغرب، و9 حالات في الشاطئ، و8 حالات في القره بوللي، و6 حالات في كل من زوارة وأجدابيا، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء.

واكتُشفت 4 حالات في كل من جنزور وبني وليد والمنشية الجميل، و3 حالات في كل من درنة والعجيلات وظاهر الجبل، وحالتان في كل من الخمس وصرمان، وحالة في كل من السبيعة وقصر بن غشير والعواتة وتاورغاء ووادي عتبة وتراغن وأوباري والبوانيس وأم الأرانب والماية والزاوية الجنوب والعربان والبريقة.

وتماثل للشفاء 899 مصابًا، منهم 714 حالة في طرابلس، و7 حالات في كل من مصراتة ونالوت، و13 حالة في السائح، و26 حالة في السبيعة، و29 حالة في سبها، و4 حالات في كل من أجدابيا والبريقة، و60 حالة في زوارة، و25 حالة في الزاوية الغرب، و10 حالات في زليتن.

في حين توفي 9 آخرون، بينهم حالتان في كل من سبها وزوارة، وحالة في كل من الخمس والسائح وأوباري والزاوية الغرب وزليتن.