الاسترليني يرتفع أمام الدينار في السوق الرسمية

مقر المصرف المركزي بطرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفع متوسط سعر الجنيه الاسترليني أمام الدينار في تعاملات السوق الرسمية اليوم الثلاثاء، مسجلا 6.21 دينار، مقابل 6.19 دينار أمس الإثنين.

وزاد سعر الليرة التركية قرشا ليسجل 0.64 دينار، مقابل 0.63 دينار، في حين تراجع الين الياباني إلى 4.23 دينار (لكل 100 ين) من 4.24 دينار أمس، حسب مصرف ليبيا المركزي.

بينما ثبت سعر صرف الدولار عند 4.45 دينار، واليورو 5.41 دينا، والفرنك السويسري 5 دنانير.

وبالنسبة للعملات العربية، بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.18 دينار، والدرهم الإماراتي 1.21 دينار، والدينار التونسي 1.64 دينار ليبي.