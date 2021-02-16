الاسترليني يرتفع أمام الدينار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 فبراير 2021, 02:11 مساء
مقر المصرف المركزي بطرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفع متوسط سعر الجنيه الاسترليني أمام الدينار في تعاملات السوق الرسمية اليوم الثلاثاء، مسجلا 6.21 دينار، مقابل 6.19 دينار أمس الإثنين.

وزاد سعر الليرة التركية قرشا ليسجل 0.64 دينار، مقابل 0.63 دينار، في حين تراجع الين الياباني إلى 4.23 دينار (لكل 100 ين) من 4.24 دينار أمس، حسب مصرف ليبيا المركزي.

بينما ثبت سعر صرف الدولار عند 4.45 دينار، واليورو 5.41 دينا، والفرنك السويسري 5 دنانير.

وبالنسبة للعملات العربية، بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.18 دينار، والدرهم الإماراتي 1.21 دينار، والدينار التونسي 1.64 دينار ليبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كونتي يعود للتدريس بجامعة فلورنسا
دولى
استراتيجية «صفر كوفيد» في أوروبا، مثال أعلى أم وهم؟
دولى
موجة صقيع قطبية تضرب الولايات المتحدة
دولى
وليامز: الفرصة سانحة لإجراء الانتخابات إذا كان المجتمع الدولي جاهزا لدعم ...
ليبيا
عكس التيار - المآلات والسيناريوهات داخليا وخارجيا لمرحلة ما بعد تشكيل الحكومة
فيديو
«أمن طرابلس»: ضبط 4 متهمين في قضايا شروع بالقتل و«هتك عرض» وسرقة بالإكراه
ليبيا
عقيلة صالح: يمكن إجراء الانتخابات المقبلة على أساس الإعلان الدستوري
ليبيا
فوز وتعادل في افتتاح الجولة الثالثة بالدوري الممتاز
رياضة محلية
فرنسا تلوح بالأزمة الليبية بعد مطالب برلمانية برحيل قوتها العسكرية من الساحل
ليبيا
مع انتخاب المنفي ودبيبة.. الخلافات الإقليمية تتجدد حول مذكرة التفاهم بين الوفاق ...
ليبيا
إدارة بايدن تفسر أسباب تمديد حالة الطوارئ بشأن ليبيا
ليبيا
«خارجية الوفاق» ترد على تسجيل مصور بثه ديوان المحاسبة بشأن مصروفات البعثات ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أمراض خطيرة قد تكون السبب في طنين الأذن