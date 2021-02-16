«مكافحة الأمراض»: 331 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 899 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 فبراير 2021, 01:59 مساء
عناصر طبية في أحد مراكز العزل، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 331 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الإثنين.

وتماثل للشفاء 899 مصابًا، في حين توفي 9 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتسلم المركز 1820 عينة موزعة كالآتي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 470 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 700 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 253 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 43 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 159 عينة.

وأرسلت إلى مختبر بلدية سوق الجمعة 99 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 47 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني زوارة 11 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 35 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو ثلاث عينات.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 128 ألفا و36 حالة، منها 14 ألفا و121 نشطة، و111 ألفا و864 متعافيا، وتوفي 2051 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

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