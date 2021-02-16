بدء توافد أعضاء مجلس النواب المنعقدين في صبراتة لقاعة الجلسة

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الثلاثاء 16 فبراير 2021, 01:38 مساء
توافد أعضاء مجلس النواب المنعقدين في صبراتة لقاعة الجلسة, 16 فبراير 2021. (الإنترنت)

بدأ أعضاء مجلس النواب المجتمعون في مدينة صبراتة، التوافد على الجلسة المقرر انعقادها اليوم، استكمالا لجلسة أمس.

واتفق النواب في جلسة أمس على إيجاد السبل اللازمة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من مجلس النواب، والعمل على توحيده لاستكمال باقي الاستحقاقات.

النواب المجتمعون في صبراتة يتفقون على جدول أعمال جلسة غدا

وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للاجتماع التشاوري فقد خلص الاجتماع إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ الاستحقاقات الواردة في جدول الأعمال المتفق عليه في الجلسة التي عقدت بمدينة غدامس. واتفق الأعضاء الحاضرون على عدة بنود للجلسة المقررة غدا في صبراتة، وهي إعادة هيكلة مجلس النواب بحيث يكون قادرا على الإيفاء بالاستحقاقات المنوطة به.

كما يتضمن جدول أعمال جلسة اليوم، وفق البيان، استخدام تقنية «زوم» لمشاركة النواب في الجلسات والتصويت مراعاةً للظروف التي يمر بها بعض النواب، وتشكيل فريق للتواصل مع أعضاء مجلس النواب بهدف توحيد الجهود ولتحقيق النصاب القانوني لجلسة الغد. وحسب مصدر بالمكتب الإعلامي فقد حضر الجلسة التشاورية في صبراتة أكثر من 75 نائبا. ورجح مصدر برلماني أن يستمر اجتماع النواب في صبراتة ثلاثة أيام.

توافد أعضاء مجلس النواب المنعقدين في صبراتة لقاعة الجلسة, 16 فبراير 2021. (الإنترنت)
توافد أعضاء مجلس النواب المنعقدين في صبراتة لقاعة الجلسة, 16 فبراير 2021. (الإنترنت)
توافد أعضاء مجلس النواب المنعقدين في صبراتة لقاعة الجلسة, 16 فبراير 2021. (الإنترنت)
توافد أعضاء مجلس النواب المنعقدين في صبراتة لقاعة الجلسة, 16 فبراير 2021. (الإنترنت)
توافد أعضاء مجلس النواب المنعقدين في صبراتة لقاعة الجلسة, 16 فبراير 2021. (الإنترنت)
توافد أعضاء مجلس النواب المنعقدين في صبراتة لقاعة الجلسة, 16 فبراير 2021. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كونتي يعود للتدريس بجامعة فلورنسا
دولى
استراتيجية «صفر كوفيد» في أوروبا، مثال أعلى أم وهم؟
دولى
موجة صقيع قطبية تضرب الولايات المتحدة
دولى
وليامز: الفرصة سانحة لإجراء الانتخابات إذا كان المجتمع الدولي جاهزا لدعم ...
ليبيا
عكس التيار - المآلات والسيناريوهات داخليا وخارجيا لمرحلة ما بعد تشكيل الحكومة
فيديو
«أمن طرابلس»: ضبط 4 متهمين في قضايا شروع بالقتل و«هتك عرض» وسرقة بالإكراه
ليبيا
عقيلة صالح: يمكن إجراء الانتخابات المقبلة على أساس الإعلان الدستوري
ليبيا
فوز وتعادل في افتتاح الجولة الثالثة بالدوري الممتاز
رياضة محلية
فرنسا تلوح بالأزمة الليبية بعد مطالب برلمانية برحيل قوتها العسكرية من الساحل
ليبيا
مع انتخاب المنفي ودبيبة.. الخلافات الإقليمية تتجدد حول مذكرة التفاهم بين الوفاق ...
ليبيا
إدارة بايدن تفسر أسباب تمديد حالة الطوارئ بشأن ليبيا
ليبيا
«خارجية الوفاق» ترد على تسجيل مصور بثه ديوان المحاسبة بشأن مصروفات البعثات ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أمراض خطيرة قد تكون السبب في طنين الأذن