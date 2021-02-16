«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من مصراتة إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 فبراير 2021, 01:27 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة اليوم الثلاثاء على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن الرياح ستكون بحرية إلى شمالية غربية، قوية إلى شديدة، على الساحل من الخليج إلى طبرق، تصل سرعته بين 25 و35 عقدة، مع تراوح ارتفاع الموج بين ثلاثة و4.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء مغطاة بالسحب، مع سقوط أمطار متفرقة.
- الرياح شمالية غربية إلى غربية، سـرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و4 أمتار.
- البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة تسجل 16 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة على الساحل من مصراتة إلى سرت.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- سقوط أمطار متفرقة، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية وسقوط الثلوج على الجبل الأخضر أحيانا.
- الريح بحرية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 20 و35 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين مترين و4.5 متر.
- البحر شديد الاضطراب على ساحل الخليج وطبرق، ويكون مضطربا إلى قليل الاضطراب على باقي الساحل.
- درجة الحرارة 16 و17 درجة مئوية.
- الرؤية رديئة إلى متوسطة، بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج.

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