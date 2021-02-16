الخطوط الليبية تعلن بدء تسيير رحلاتها من بنغازي إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 فبراير 2021, 01:19 مساء
إحدى طائرات الخطوط الجوية الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية بدء تسيير رحلاتها من مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي إلى مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، اعتباراً من بعد غد الخميس.

ونشرت الشركة موعد رحلة بنغازي - طرابلس، والتي تقلع من بنغازي الساعة الخامسة إلا ربعا مساءً، وتصل إلى مدينة طرابلس في الساعة السادسة مساءً.

وستقلع رحلة طرابلس - بنغازي في الساعة التاسعة صباحاً، وتصل إلى مدينة بنغازي الساعة العاشرة والربع صباحاً.

وطالبت الشركة الركاب بالتواجد بالمطار قبل موعد الإقلاع بـ3 ساعات على الأقل، مضيفة أن توقيت إقلاع وهبوط الرحلات المذكورة يعتبر التوقيت المحلي لمدينة بنغازي.

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