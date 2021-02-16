شركة الكهرباء تعلن زيادة ساعات طرح الأحمال في أنحاء البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 فبراير 2021, 12:43 مساء
شعار الشركة العامة للكهرباء، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء ارتفاع عدد ساعات طرح الأحمال بشكل كبير ليصل إلى ست ساعات في المنطقتين الغربية والجنوبية، مقارنة بالأيام الماضية التي كانت شهدت تخفيف طرح الأحمال بشكل تام في بعض الأيام.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم أن عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الغربي والجنوبي يبلغ اليوم الأحد من خمس إلى ست ساعات.

أما بالنسبة لطرح الأحمال في الجناح الشرقي فيصل إلى أربع ساعات، حسب الشركة، التي شددت على ضرورة مراعاة المتغيرات المستجدة على الشبكة، والتواصل مع الأرقام التابعة لها في حال زيادة عدد الساعات على المعلن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كونتي يعود للتدريس بجامعة فلورنسا
دولى
استراتيجية «صفر كوفيد» في أوروبا، مثال أعلى أم وهم؟
دولى
موجة صقيع قطبية تضرب الولايات المتحدة
دولى
وليامز: الفرصة سانحة لإجراء الانتخابات إذا كان المجتمع الدولي جاهزا لدعم ...
ليبيا
عكس التيار - المآلات والسيناريوهات داخليا وخارجيا لمرحلة ما بعد تشكيل الحكومة
فيديو
«أمن طرابلس»: ضبط 4 متهمين في قضايا شروع بالقتل و«هتك عرض» وسرقة بالإكراه
ليبيا
عقيلة صالح: يمكن إجراء الانتخابات المقبلة على أساس الإعلان الدستوري
ليبيا
فوز وتعادل في افتتاح الجولة الثالثة بالدوري الممتاز
رياضة محلية
فرنسا تلوح بالأزمة الليبية بعد مطالب برلمانية برحيل قوتها العسكرية من الساحل
ليبيا
مع انتخاب المنفي ودبيبة.. الخلافات الإقليمية تتجدد حول مذكرة التفاهم بين الوفاق ...
ليبيا
إدارة بايدن تفسر أسباب تمديد حالة الطوارئ بشأن ليبيا
ليبيا
«خارجية الوفاق» ترد على تسجيل مصور بثه ديوان المحاسبة بشأن مصروفات البعثات ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أمراض خطيرة قد تكون السبب في طنين الأذن