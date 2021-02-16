استحداث مركز صحي جديد في تراغن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 فبراير 2021, 11:31 صباحا
بلدية تراغن، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس التسييري لبلدي تراغن استحداث مركز صحي جديد.

وأوضح المجلس في القرار رقم 5 للعام 2021 أن المركز سيكون مقره الفرع البلدي الزيتونة «محلة الزيتونة المركز»، ويسمى المركز الصحي نبض الحياة الزيتونة، حسب صفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وجاء هذا الإجراء عقب توجه رئيس المجلس عبدالله ياسين إلى المركز الصحي الزيتونة، أمس الإثنين، لتسليمه جهاز «CBC»، إلا أنهم رفضوا استلامه، مما دعا ياسين إلى استحداث مركز صحي جديد باسم «نبض الحياة الزيتونة»، وتكليف مدير له، وتسليمه المعدات والأجهزة المقدمة من وزارة الصحة بالحكومة الموقتة.

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