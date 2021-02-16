أحوال الطقس اليوم: استمرار موجة البرد في غالبية المناطق

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

يستمر تأثر غالبية مناطق البلاد بموجة البرد اليوم الثلاثاء، مع سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، فرصة سقوط الثلوج علي مرتفعات الجبل الأخضر.

رأس أجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

الطقس مغيم مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 9 و15 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده

سقوط أمطار متفرقة، تكون جيدة على الجبل الأخضر وبعض المناطق الساحلية، ومازالت الفرصة لهطول الثلج على مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية نشطة، قد تصل سرعتها إلى 60 كيلومتر في الساعة على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 10 و14 درجة مئوية، ولا تتجاوز 8 درجات مئوية على المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

اللسماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و15 درجة مئوية.