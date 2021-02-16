الجنرال غراتسيانو: الاتحاد الأوروبي أضاع فرصة أن يكون أكثر حضورا وحزما في السيناريو الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 فبراير 2021, 10:55 صباحا
رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، كلاوديو غراتسيانو, (آكي)

قال رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، كلاوديو غراتسيانو، إن الاتحاد الأوروبي «أضاع في الماضي فرصة أن يكون أكثر حضورا وأكثر حزما وفاعلية في السيناريو الليبي»، مضيفا أن «الجهات الفاعلة الحكومية مثل روسيا وتركيا، التي تعمل خارج إطار العلاقات الدولية في ليبيا وخارج قرارات مجلس الأمن الدولي، تشكل مشكلة».

وقال رئيس هيئة الأركان الإيطالية السابق، في مقابلة مع جريدة (لا ريبوبليكا)، «لقد عايشت هذه الأزمة منذ ولادتها في العام 2011 كنتيجة (لثورات) الربيع العربي.. أزمة عامة أحدثت تغييرات قوية، حتى في حلف شمال الأطلسي».

وأضاف «إنها الأزمة الأخطر لأنها مرتبطة بأزمة أكثر شمولا في منطقة الساحل، والتي تضغط بصورة مباشرة على الوضع في ليبيا».

واعتبر الجنرال غراتسيانو أن «أوروبا أخفقت حينها وفي الوقت الذي كان مناسبا، في توفير استجابة داعمة لعملية بناء السلام في ليبيا بوسعها تجنب التدخلات الخارجية.. الفراغ الذي تركه المجتمع الدولي ملأته جهات فاعلة مثل تركيا وروسيا والتي لم تتبع جميع قواعد المجتمع الدولي وخلقت جمودا في البلاد».

ووصف الأوضاع في ليبيا وفي الرقعة الممتدة من وسط البحر الأبيض المتوسط إلى شرقه والساحل وخليج عدن والقرن الأفريقي بأنها «مدعاة للقلق»، مضيفا «نشهد عددًا من الأزمات الملحة حولنا لم نرها منذ عقود».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كونتي يعود للتدريس بجامعة فلورنسا
دولى
استراتيجية «صفر كوفيد» في أوروبا، مثال أعلى أم وهم؟
دولى
موجة صقيع قطبية تضرب الولايات المتحدة
دولى
وليامز: الفرصة سانحة لإجراء الانتخابات إذا كان المجتمع الدولي جاهزا لدعم ...
ليبيا
عكس التيار - المآلات والسيناريوهات داخليا وخارجيا لمرحلة ما بعد تشكيل الحكومة
فيديو
«أمن طرابلس»: ضبط 4 متهمين في قضايا شروع بالقتل و«هتك عرض» وسرقة بالإكراه
ليبيا
عقيلة صالح: يمكن إجراء الانتخابات المقبلة على أساس الإعلان الدستوري
ليبيا
فوز وتعادل في افتتاح الجولة الثالثة بالدوري الممتاز
رياضة محلية
فرنسا تلوح بالأزمة الليبية بعد مطالب برلمانية برحيل قوتها العسكرية من الساحل
ليبيا
مع انتخاب المنفي ودبيبة.. الخلافات الإقليمية تتجدد حول مذكرة التفاهم بين الوفاق ...
ليبيا
إدارة بايدن تفسر أسباب تمديد حالة الطوارئ بشأن ليبيا
ليبيا
«خارجية الوفاق» ترد على تسجيل مصور بثه ديوان المحاسبة بشأن مصروفات البعثات ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أمراض خطيرة قد تكون السبب في طنين الأذن