البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة تشارك في جلسة «التنمية الاجتماعية»

نائب مندوب البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة بالوكالة، محمد المبروك، (أرشيفية: صفحة البعثة على فيسبوك)

شاركت البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في الجلسة المسائية للجنة التنمية الاجتماعية، التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي تعقد دورتها 59 خلال الفترة من 7 إلى 16 فبراير الجاري.

وأكد نائب المندوب بالوكالة، محمد المبروك، أن تركيز اللجنة على دور التكنولوجيا الرقمية في التنمية الاجتماعية يمثل توجها مهما نحو البحث في سبل دعم جهود البلدان النامية في الحصول على وسائل التقنية الحديثة، وتوظيفها لصالح تحسين أداء القطاعات الخدمية خاصة في مجالات الصحة والتعليم، حسب مداخلته عبر تقنية الاتصال المرئي أمس الإثنين، التي نقلتها صفحة البعثة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأبرز أن التعليم عن بُعد أسهم في التخفيف من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، وأن التكنولوجيا وفرت مجالا مهما في التصدي للوباء، داعيا إلى تمكين الجميع من الوصول إلى اللقاح، وشدد على الدور الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية، وأن ليبيا ملتزمة بالأهداف المتوافق عليها في إعلان وبرنامج عمل المعني بالتنمية الاجتماعية.