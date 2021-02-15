غدا.. انتخاب عمداء 4 بلديات

مواطن يدلي بصوته في انتحابات المجلس البلدي لحي الأندلس. (فيسبوك)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أنه ستجري غدا انتخابات عمداء من بين أعضاء مجالس بلديات صبراتة، والقره بولي، وقصر الأخيار، وسواني بن آدم.

ويوم الأحد، أعلنت اللجنة النتائج النهائية لانتخابات المجالس البلدية في كل من زليتن وقصر الأخيار والقره بولي وصبراتة، ونشرتها عبر موقعها على الإنترنت وصفحتها على «فيسبوك».

وفي يناير الماضي، انطلقت الانتخابات البلدية في عدة بلديات في المنطقة الغربية، وسط تدابير أمنية وإجراءات وقائية متعلقة بجائحة فيروس «كورونا» المستجد، واعتبر تقرير لوكالة «فرانس برس» أن هذه الانتخابات «اختبار للانتخابات العامة المقررة في نهاية العام الجاري، والهادفة إلى إخراج البلاد من الفوضى».