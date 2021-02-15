غدا.. انتخاب عمداء 4 بلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 فبراير 2021, 10:06 مساء
مواطن يدلي بصوته في انتحابات المجلس البلدي لحي الأندلس. (فيسبوك)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أنه ستجري غدا انتخابات عمداء من بين أعضاء مجالس بلديات صبراتة، والقره بولي، وقصر الأخيار، وسواني بن آدم.

ويوم الأحد، أعلنت اللجنة النتائج النهائية لانتخابات المجالس البلدية في كل من زليتن وقصر الأخيار والقره بولي وصبراتة، ونشرتها عبر موقعها على الإنترنت وصفحتها على «فيسبوك».

وفي يناير الماضي، انطلقت الانتخابات البلدية في عدة بلديات في المنطقة الغربية، وسط تدابير أمنية وإجراءات وقائية متعلقة بجائحة فيروس «كورونا» المستجد، واعتبر تقرير لوكالة «فرانس برس» أن هذه الانتخابات «اختبار للانتخابات العامة المقررة في نهاية العام الجاري، والهادفة إلى إخراج البلاد من الفوضى».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وليامز: الفرصة سانحة لإجراء الانتخابات إذا كان المجتمع الدولي جاهزا لدعم ...
ليبيا
عكس التيار - المآلات والسيناريوهات داخليا وخارجيا لمرحلة ما بعد تشكيل الحكومة
فيديو
ليفربول يبحث تصحيح المسار في دوري الأبطال
رياضة عالمية
حمى التزلج على الجليد تجتاح هولندا
منوعات
استقالة وزيرة خارجية بيرو بعد تلقيها لقاح «كورونا» قبل الشعب
دولى
«أمن طرابلس»: ضبط 4 متهمين في قضايا شروع بالقتل و«هتك عرض» وسرقة بالإكراه
ليبيا
فوز وتعادل في افتتاح الجولة الثالثة بالدوري الممتاز
رياضة محلية
فرنسا تلوح بالأزمة الليبية بعد مطالب برلمانية برحيل قوتها العسكرية من الساحل
ليبيا
مع انتخاب المنفي ودبيبة.. الخلافات الإقليمية تتجدد حول مذكرة التفاهم بين الوفاق ...
ليبيا
النائبة صباح جمعة: اجتماع الغردقة يتوصل إلى «خارطة طريق» دستورية
ليبيا
مصر واليونان وقبرص تدعو الحكومة الليبية الجديدة لاعتبار مذكرات التفاهم الموقعة ...
ليبيا
إدارة بايدن تفسر أسباب تمديد حالة الطوارئ بشأن ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رسمة في الثلج تحقق نجاحا هائلا