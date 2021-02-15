خروج وحدات توليد بسبب هزة بالشبكة الكهربائية جراء سوء الأحوال الجوية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 فبراير 2021, 08:49 مساء
محطة كهرباء الخمس. (أرشيفية: الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء مساء اليوم الاثنين، عن خروج بعض وحدات التوليد عن العمل جراء هزة على مستوى الشبكة الكهربائية حدثت إثر انفصال دوائر نقل الطاقة غرب الخمس / التوليد جهد (220 ك.ف) وكذلك طمينة / كعام جهد (220 ك.ف) جراء سوء الأحوال الجوية.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الشبكة الكهربائية فقدت جراء ذلك حوالي 1225 ميجاوات بسبب خروج بعض وحدات التوليد بمحطة الخمس الغازية ومحطة الخمس الاستعجالي ومحطة الزاوية المزدوجة.

وأكدت الشركة «خروج الوحدة الأولى والثانية والثالثة بمحطة الخمس الغازية بقدرة 375 ميجاوات، وكذلك خروج الوحدة الأولى والثانية بمحطة الخمس الاستعجالي بقدرة 525 ميجاوات وكذلك الوحدة الغازية الثانية والوحدة البخارية الأولى والثانية والثالثة بمحطة الزاوية المزدوجة».

ونوهت الشركة العامة للكهرباء إلى أن ذلك «يترتب عليه زيادة في عدد ساعات طرح الأحمال لتصبح 5 ساعات»، مؤكدة أنه «جاري العمل من قبل فرق الصيانة لإعادة تشغيل هذه الوحدات».

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