رئيس وزراء الكويت لـ«دبيبة»: حريصون على وحدة وسيادة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 فبراير 2021, 08:03 مساء
رئيس الحكومة المكلف عبدالحميد دبيبة ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. (الإنترنت)

 أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حرص بلاده على دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا والحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء الكويتي مع رئيس الحكومة المكلف عبدالحميد دبيبة، إذ جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية «قنا» الاثنين.

بدوره نوه دبيبة بجهود دولة الكويت من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في ليبيا.

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وانتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي برعاية أممية في جنيف في 5 فبراير الجاري، سلطة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد يقودها كلا من دبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل. فيما تحتاج الحكومة الليبية الجديدة إلى منحها الثقة من قبل مجلس النواب حتى تبدأ مهامها رسميا.

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