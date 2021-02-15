معيتيق يطلع على البرنامج التنفيذي لتشغيل وصيانة عدد من محطات الكهرباء

لقاء معيتيق مع رئيس مجلس الإارة والمدير العام للشركة العامة للكهرباء. (إدارة التواصل والإعلام)

اطلع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق من مسؤولي الشركة العامة للكهرباء على البرنامج التنفيذي للشركة المتعلق بتشغيل وصيانة عدد من محطات الكهرباء للاستفادة منها.

جاء ذلك خلال اجتماع معيتيق، في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، مع كل من رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي، والمدير العام للشركة المهندس إبراهيم الفلاح.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن العبدلي والفلاح استعرضا أمام معيتيق خلال الاجتماع الوضع العام للشركة والإجراءات المتخذة لمواجهة الذروة الصيفية، بحضور عدد من المختصين المكلفين بمتابعة أوضاع الشركة.

وأضافت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاجتماع جرى خلاله أيضا «مناقشة البرنامج التنفيذي المتعلق بإعادة تشغيل وصيانة عدد من محطات الطاقة الكهربائية للاستفادة من خدماتها».