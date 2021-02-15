فرنسا تدعو إلى تشكيل «حكومة ليبية جامعة» وتسليمها السلطة «في أسرع وقت»

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، والمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش (بوابة الوسط).

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، خلال محادثات له مع المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يان كوبيش، إلى «تشكيل حكومة ليبية جامعة، وضمان تسلمها السلطة في أسرع وقت».

كما أشار لودريان إلى «أهمية انتهاج عملية انتقالية حقيقية تقود إلى الانتخابات المزمعة في نهاية العام الجاري، وذلك بعد تعيين ملتقى الحوار السياسي الليبي سلطة تنفيذية انتقالية برعاية الأمم المتحدة»، وفق تصريح للناطقة باسم الخارجية الفرنسية نشرته الوزارة عبر موقعها على شبكة الإنترنت.

رحيل القوات الأجنبية عن ليبيا

وقال الوزير الفرنسي إنه من المهم «تشكيل حكومة جامعة تمثّل جميع الأطراف الليبية وتسليمها مقاليد السلطة في أسرع وقت»، مع ضرورة «تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم في 23 أكتوبر 2020 بالكامل، ولا سيما رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب».

وأعرب لودريان لكوبيش عن «دعم فرنسا الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا ووضع حدّ نهائي للتدخلات الأجنبية».