فرنسا تدعو إلى تشكيل «حكومة ليبية جامعة» وتسليمها السلطة «في أسرع وقت»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 فبراير 2021, 06:20 مساء
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، والمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش (بوابة الوسط).

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، خلال محادثات له مع المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يان كوبيش، إلى «تشكيل حكومة ليبية جامعة، وضمان تسلمها السلطة في أسرع وقت».

كما أشار لودريان إلى «أهمية انتهاج عملية انتقالية حقيقية تقود إلى الانتخابات المزمعة في نهاية العام الجاري، وذلك بعد تعيين ملتقى الحوار السياسي الليبي سلطة تنفيذية انتقالية برعاية الأمم المتحدة»، وفق تصريح للناطقة باسم الخارجية الفرنسية نشرته الوزارة عبر موقعها على شبكة الإنترنت.

رحيل القوات الأجنبية عن ليبيا
وقال الوزير الفرنسي إنه من المهم «تشكيل حكومة جامعة تمثّل جميع الأطراف الليبية وتسليمها مقاليد السلطة في أسرع وقت»، مع ضرورة «تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم في 23 أكتوبر 2020 بالكامل، ولا سيما رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب».

وأعرب لودريان لكوبيش عن «دعم فرنسا الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا ووضع حدّ نهائي للتدخلات الأجنبية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استقالة وزيرة خارجية بيرو بعد تلقيها لقاح «كورونا» قبل الشعب
دولى
«أمن طرابلس»: ضبط 4 متهمين في قضايا شروع بالقتل و«هتك عرض» وسرقة بالإكراه
ليبيا
فوز وتعادل في افتتاح الجولة الثالثة بالدوري الممتاز
رياضة محلية
فرنسا تلوح بالأزمة الليبية بعد مطالب برلمانية برحيل قوتها العسكرية من الساحل
ليبيا
مع انتخاب المنفي ودبيبة.. الخلافات الإقليمية تتجدد حول مذكرة التفاهم بين الوفاق ...
ليبيا
النائبة صباح جمعة: اجتماع الغردقة يتوصل إلى «خارطة طريق» دستورية
ليبيا
مصر واليونان وقبرص تدعو الحكومة الليبية الجديدة لاعتبار مذكرات التفاهم الموقعة ...
ليبيا
إدارة بايدن تفسر أسباب تمديد حالة الطوارئ بشأن ليبيا
ليبيا
«خارجية الوفاق» ترد على تسجيل مصور بثه ديوان المحاسبة بشأن مصروفات البعثات ...
ليبيا
الهيئة الأوروبية للصحة: على العالم أن يستعد لفرضية أن فيروس «كورونا» سيبقى بيننا
دولى
الرئاسة التركية: قواتنا ستظل في ليبيا ما دام الاتفاق العسكري قائما
ليبيا
جريدة «الوسط»: شبح أزمة منح الثقة يلاحق السلطة الجديدة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رسمة في الثلج تحقق نجاحا هائلا