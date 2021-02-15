اللافي يصل إلى صبراتة للقاء أعضاء بمجلس النواب

نائب رئيس المجلس الرئاسي المختار من ملتقى الحوار السياسي عبدالله اللافي. (أرشيفية: الإنترنت)

وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي المختار من ملتقى الحوار السياسي عبد الله اللافي إلى مدينة صبراتة، لإجراءات لقاءات مع أعضاء مجلس النواب، قبل عقدهم جلسة تشاورية في المدينة لمناقشة مكان الجلسة التي ستعقد للتصويت على حكومة الوحدة الوطنية المقبلة.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي المختار محمد المنفي إنه يتم حاليا التنسيق لعقد اجتماع تشاوري عصر اليوم الإثنين للتحضير لجلسة تعقد غد الثلاثاء.

وأشار المكتب إلى وصول النائب أبو بكر بعيرة إلى صبراتة، برفقة «عدد من أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طبرق»، مؤكدا استمرار توافد أعضاء مجلس النواب إلى المدينة.

وأكد مصدر برلماني لـ«بوابة الوسط» مساء أمس الأحد أن عدد أعضاء مجلس النواب الذين وصلوا إلى صبراتة بلغ قرابة 90 نائبًا، مضيفا أن هناك مجموعة أخرى من الأعضاء سيلتحقون غدًا بزملائهم.

النائبان أبو بكر بعيرة ومحمد الرعيض وخلفهما النائب المبروك الخطابي في صبراتة قبل اجتماع الجلسة التشاورية لأعضاء مجلس النواب، 15 فبراير 2021 (المكتب الإعلامي)