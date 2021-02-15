«أمن طرابلس»: ضبط 4 متهمين في قضايا شروع بالقتل و«هتك عرض» وسرقة بالإكراه

متهمون في قضايا مختلفة، 14 فبراير 2021، (أمن طرابلس)

ضبط أعضاء قسم التحري بمركز شرطة المدينة في العاصمة طرابلس أربعة متهمين في قضايا مختلفة.

وقبض القسم على متهم في قضية سرقة بالإكراه، حيث تهجم على صاحب محل لبيع وتصليح الإلكترونيات بشارع الكندي، وسرق «مسجلات سيارات»، وقد أحيل إلى النيابة العامة بعد استكمال التحقيقات معه، حسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

كما أوقع الأمن بالمتهم في جريمة خطف وهتك عرض، أُبلغ عنها في 10 فبراير الجاري، حيث قدم مواطن شكوى مفادها تعرضه لعملية خطف وحجز حرية وهتك عرض من قبل مجموعة مسلحة.

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وضُبط متهم في جريمة شروع في القتل، حيث أقدم على طعن آخر بواسطة سلاح أبيض، على خلفية نزاع بينهما.

وأخيًرا، قبض أعضاء التحري على متهم اشتكته مواطنة، قائلة إنه قام «بمضايقتها وهتك عرضها»، واعترفه بما نسب إليه، وأُحيل إلى النيابة العامة.