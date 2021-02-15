عقيلة صالح: يمكن إجراء الانتخابات المقبلة على أساس الإعلان الدستوري

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 فبراير 2021, 08:32 صباحا
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنه يمكن الاستناد إلى الإعلان الدستوري من أجل عقد الانتخابات العامة المقبلة، إضافة إلى قرار النواب في العام 2014 بانتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب.

وأوضح أنه كان يرى تكليف لجنة مختصة لإعداد الدستور وعرضه للاستفتاء، لكن الوقت لا يسمح حتى عقد الانتخاب في 24 ديسمبر، حسب كلمته في اجتماع أمس الأحد بطبرق، مع مشائخ وأعيان وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

كما لفت إلى أن المجلس «قام بعمل مميز» فيما يخص «تقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر (طرابلس وبرقة وفزان)، على ان تحصل كل دائرة على نسبة (50+1) حتي يقبل الدستور».

وأشار إلى «تجميد إيرادات النفط حتى تتولى حكومة الوحدة الوطنية توزيع الثروة بعدالة»، لافتا إلى أن الطريق الساحلي سيفتح في الأيام القادمة، بالإضافة إلى توحيد الميزانية، وتبادل إطلاق المحتجزين بين قوات حكومة الوفاق والقيادة العامة.

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