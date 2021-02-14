ضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم خمور محلية وأسلحة في ترهونة

المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين أثناء مداهمة مزرعة في ترهونة. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، ضبط ثلاثة أشخاص، بينهم مغربي الجنسية، بحوزتهم قطع من مخدر الحشيش وخمور محلية وأسلحة، أثناء مداهمة مزرعة في ترهونة لضبط أحد المطلوبين.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن معلومات مصدرية وردت إلى مكتب تحريات تاجوراء بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مفادها وجود شخص ليبي الجنسية يقوم ببيع وترويج المخدرات.

وأكدت الوزارة أن أعضاء المكتب شكلوا على الفور فريق عمل لمتابعة صحة المعلومة، وتوصل إلى شخص يدعى (إ.ر.م) من سكان مدينة طرابلس ويختبئ في ضواحي مدينة ترهونة بمنطقة (القزحية) داخل مزرعة ومطلوب على ذمة قضايا بيع وترويج المخدرات.

وأوضحت أن المتهم لاذ بالفرار عند مداهمة المكان الذي كان يختبئ فيه داخل المزرعة التي تقدر مساحتها بنحو خمسة هكتارات، مؤكدة «القبض على شخصين ليبيين وشخص مغربي الجنسية داخل استراحة المزرعة وبحوزتهم قطع من مخدر الحشيش وخمور محلية الصنع، وعدد من الأسلحة، متمثلة في (14.5 وهاون وعدد من الذخائر المختلفة)».

وأضافت وزارة الداخلية أن أحد المتهمين اعترف «بالاستدلال معهم بأنه هو والمطلوب الأول ارتكبا عمليات خطف وابتزاز وبيع السلاح وتعاطي المخدرات والاتجار بها»، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة أوراق محضر المخدرات إلى نيابة جرائم المخدرات، كما أحالت أوراق محضر مستقل بواقعة حيازة الخمر إلى مركز شرطة ترهونة، وذلك من حيث الاختصاص، وأحالت أيضًا أوراق محضر حيازة سلاح دون ترخيص والمتاجرة به إلى جهات الاختصاص.

المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين أثناء مداهمة مزرعة في ترهونة. (وزارة الداخلية)

المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين أثناء مداهمة مزرعة في ترهونة. (وزارة الداخلية)

المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين أثناء مداهمة مزرعة في ترهونة. (وزارة الداخلية)

المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين أثناء مداهمة مزرعة في ترهونة. (وزارة الداخلية)

المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين أثناء مداهمة مزرعة في ترهونة. (وزارة الداخلية)