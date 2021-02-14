منح الثقة للحكومة الجديدة موضوع مباحثات بين كوبيش ونورلاند في تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 فبراير 2021, 08:20 مساء
نورلاند وكوبيش في تونس (السفارة الأميركية).

عبرت السفارة الأميركية لدى ليبيا، عن الالتزام بالدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد يان كوبيش أثناء قيامه بمهمته المهمة بالنيابة عن الشعب الليبي، التي تركز بشكل مباشر على منح الثقة للحكومة الموقتة الجديدة والاستعدادات للانتخابات في ديسمبر.

جاء ذلك خلال لقاء المبعوث الخاص للأمم المتحدة يان كوبيش، أمس السبت، السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في تونس، وفق ما نشرته السفارة الأميركية عبر حسابها على موقع «تويتر».

والتقى كوبيش السفير الأميركي ضمن جولة تعارف للمبعوث الخاص بالمنطقة، وشاركت نائبة مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة كارين ساساهارا في الاجتماع عبر الفيديو من واشنطن.

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