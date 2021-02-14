زينة بأعلام الاستقلال في غريان احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة فبراير

أعلام الاستقلال ترفرف في سماء بلدية غريان، 14 فبراير 2021 (وكالة الأنباء الليبية).

بدأت مدينة غريان، تزيين شوارعها برايات الاستقلال استعدادًا للاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير المجيدة.

وشكلت البلدية لجنة للاحتفالات برئاسة صلاح بركات، الذي قال إنهم يقومون منذ يوم أمس، السبت، بتعليق الأعلام لإظهار المدينة في أبهى حلة، وفقًا للإمكانات المتاحة لديهم، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

وقال بركات إن الاحتفال بذكرى الثورة «سيكون في مكانه المعتاد، الذي يتم فيه الاحتفال كل سنة، وهو ساحة الشهداء، حيث ستوقد الشعلة هناك». راجيًا من كل المشاركين في هذه الاحتفالية أن «يأخذوا الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، وأن يحافظوا على التباعد الجسدي، لحماية أبنائهم وأهاليهم المحتفلين بهذه الثورة».