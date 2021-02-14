زينة بأعلام الاستقلال في غريان احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة فبراير

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 فبراير 2021, 07:56 مساء
أعلام الاستقلال ترفرف في سماء بلدية غريان، 14 فبراير 2021 (وكالة الأنباء الليبية).

بدأت مدينة غريان، تزيين شوارعها برايات الاستقلال استعدادًا للاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير المجيدة.

وشكلت البلدية لجنة للاحتفالات برئاسة صلاح بركات، الذي قال إنهم يقومون منذ يوم أمس، السبت، بتعليق الأعلام لإظهار المدينة في أبهى حلة، وفقًا للإمكانات المتاحة لديهم، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

وقال بركات إن الاحتفال بذكرى الثورة «سيكون في مكانه المعتاد، الذي يتم فيه الاحتفال كل سنة، وهو ساحة الشهداء، حيث ستوقد الشعلة هناك». راجيًا من كل المشاركين في هذه الاحتفالية أن «يأخذوا الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، وأن يحافظوا على التباعد الجسدي، لحماية أبنائهم وأهاليهم المحتفلين بهذه الثورة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اتحاد الكرة الليبي يعلن جدول مباريات الأسبوع الرابع في الدوري
رياضة محلية
لبنان يباشر حملة التطعيم ضد «كوفيد-19»
عربى
كوسوفو: هل تنهي الانتخابات سيطرة جيل الحرب من السياسيين على الحكم
دولى
مرسيدس تصل للسيارة 50 مليون
سيارات
إعدام شحنة عصير برتقال واردة من تركيا في مصراتة
ليبيا
مانشستر سيتي يسحق توتنهام في طريق صدارة الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
مجلس الشيوخ الأميركي يبرئ الرئيس السابق ترامب من تهمة «الحض على التمرد»
دولى
«فرانس برس»: العلاقات بين تركيا وإدارة بايدن تبدو متوترة من البداية
دولى
ضبط تشكيل عصابي يمتهن السطو المسلح وسرقة المركبات الآلية بطرابلس
ليبيا
مع انتخاب المنفي ودبيبة.. الخلافات الإقليمية تتجدد حول مذكرة التفاهم بين الوفاق ...
ليبيا
السني: لجنة العقوبات بمجلس الأمن رفضت رسميا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة
ليبيا
النائبة صباح جمعة: اجتماع الغردقة يتوصل إلى «خارطة طريق» دستورية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مسبار «الأمل» الإماراتي يرسل أولى صوره عن المريخ