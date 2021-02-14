استئناف العام الدراسي الجديد بكافة المؤسسات التعليمية في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 14 فبراير 2021, 06:19 مساء
طلاب داخل أحد الفصول الدراسية في بني وليد. (الإنترنت)

استأنفت كافة المؤسسات التعليمية الواقعة في نطاق مدينة بني وليد، أمس السبت، الدراسة للعام الدراسي 2020- 2021، وذلك وفق الخطة والإجراءات الاحترازية المتفق عليها من قبل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني.

وقال مدير مكتب الإعلام والتواصل بمراقبة التعليم ببني وليد، عمر صالح لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن حضور الطلبة والمعلمين بعدد من المدارس «كان جيدا ووفق شروط وضوابط الحماية من جائحة كورونا».

وذكر صالح أن مراقبة التعليم ببلدية بني وليد وفرت كافة الاحتياجات والمستلزمات الوقائية للحماية، مثل الكمامات ومواد التعقيم؛ من أجل استمرار العام الدراسي دون توقف.

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