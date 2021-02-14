دبيبة والكبير يناقشان جهود ضمان الاستقرار المالي والنقدي وتوحيد مؤسسات الدولة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 فبراير 2021, 04:48 مساء
لقاء دبيبة والكبير بمقر المصرف المركزي في طرابلس. الأحد 14 فبراير 2021. (مصرف ليبيا المركزي)

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، اليوم الأحد، محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير بمقر المصرف في العاصمة طرابلس.

وقال مصرف ليبيا المركزي، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن دبيبة والكبير ناقشا «جهود ضمان الاستقرار المالي والنقدي للدولة، وتوحيد مؤسسات الدولة تحقيقًا للأهداف الوطنية».

ويجري دبيبة هذه الأيام مشاورات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية المرتقب إعلانها خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب من أجل نيل الثقة قبل أن تبدأ مهاما رسميًّا.

وانتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي سلطة تنفيذية جديدة في الخامس من فبراير الجاري مكونة من مجلس رئاسي برئاسة محمد المنفي وحكومة حدة وطنية برئاسة دبيبة.

وستتولى السلطة الجديدة إدارة شؤون البلاد خلال الفترة المقبلة إلى حين إجراء انتخابات تقرر موعدها في 24 ديسمبر المقبل، وفق مخرجات خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي.

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