المكتب الإعلامي: المنفي أجرى مشاورات مع عقيلة بشأن منح الثقة للحكومة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 فبراير 2021, 04:28 مساء
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (بوابة الوسط)

قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي  لـ«بوابة الوسط» إن رئيس المجلس محمد المنفي أجرى مشاورات مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية المرتقبة.

واستقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في القبة، ضمن زيارة الأخير لمدينة البيضاء التي وصلها في وقت سابق اليوم الأحد.

ووصل صباح اليوم الأحد رئيس المجلس الرئاسي الجديد الدكتور محمد يونس المنفي إلى مدينة البيضاء، وهي ثالث المدن التي زارها المنفي، بعدما زار بنغازي وطبرق أمس الجمعة. 

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اتحاد الكرة الليبي يعلن جدول مباريات الأسبوع الرابع في الدوري
رياضة محلية
مرسيدس تصل للسيارة 50 مليون
سيارات
إعدام شحنة عصير برتقال واردة من تركيا في مصراتة
ليبيا
مانشستر سيتي يسحق توتنهام في طريق صدارة الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
مجلس الشيوخ الأميركي يبرئ الرئيس السابق ترامب من تهمة «الحض على التمرد»
دولى
«فرانس برس»: العلاقات بين تركيا وإدارة بايدن تبدو متوترة من البداية
دولى
ضبط تشكيل عصابي يمتهن السطو المسلح وسرقة المركبات الآلية بطرابلس
ليبيا
مع انتخاب المنفي ودبيبة.. الخلافات الإقليمية تتجدد حول مذكرة التفاهم بين الوفاق ...
ليبيا
السني: لجنة العقوبات بمجلس الأمن رفضت رسميا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة
ليبيا
النائبة صباح جمعة: اجتماع الغردقة يتوصل إلى «خارطة طريق» دستورية
ليبيا
مصر واليونان وقبرص تدعو الحكومة الليبية الجديدة لاعتبار مذكرات التفاهم الموقعة ...
ليبيا
إدارة بايدن تفسر أسباب تمديد حالة الطوارئ بشأن ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مسبار «الأمل» الإماراتي يرسل أولى صوره عن المريخ