المكتب الإعلامي: المنفي أجرى مشاورات مع عقيلة بشأن منح الثقة للحكومة

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (بوابة الوسط)

قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لـ«بوابة الوسط» إن رئيس المجلس محمد المنفي أجرى مشاورات مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية المرتقبة.

واستقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في القبة، ضمن زيارة الأخير لمدينة البيضاء التي وصلها في وقت سابق اليوم الأحد.

ووصل صباح اليوم الأحد رئيس المجلس الرئاسي الجديد الدكتور محمد يونس المنفي إلى مدينة البيضاء، وهي ثالث المدن التي زارها المنفي، بعدما زار بنغازي وطبرق أمس الجمعة.

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (بوابة الوسط)