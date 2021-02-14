المنفي يناقش «توحيد المؤسسات» في لقائه مع عميد بلدية البيضاء (صور)

المنفي خلال استقباله في قاعة البرلمان بالبيضاء. (المجلس البلدي البيضاء)

أكد المجلس البلدي في البيضاء أن قاعة البرلمان بالمدينة احتضنت صباح اليوم الأحد لقاء رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي بمجموعة من أعضاء مجلس النواب وعمداء البلديات، حيث ناقش المنفي مع عميد بلدية البيضاء مسألة توحيد المؤسسات.



وأوضح المجلس البلدي في بيان أن اللقاء شارك فيه عمداء بلديات البيضاء وشحات والساحل ووردامة وعمر المختار وعدد من النشطاء والحكماء، وذلك ضمن سلسلة زيارات يقوم بها المنفي «تمهيدا لتنفيذ مهام المجلس الرئاسي الرئيسية، وعلى رأسها المصالحة الوطنية».



وكان في استقبال المنفي عميد بلدية البيضاء علي حسين، وتناول الاجتماع بينهما «التحديات التي تواجه السلطة التنفيذية الجديدة خاصة مسألة توحيد المؤسسات التي أثرت سلبا على المواطن وعلى البلديات»، حسب البيان.



والزيارة هي الثالثة من نوعها التي يقوم بها المنفي منذ تسميته رئيسا للمجلس الرئاسي الجديد بعدما زار كلا من بنغازي الخميس الماضي، وطبرق أمس الجمعة.

المنفي خلال استقباله في قاعة البرلمان بالبيضاء. (المجلس البلدي البيضاء)

جانب من حضور لقاء المنفي في قاعة البرلمان بالبيضاء. (المجلس البلدي البيضاء)

جانب من حضور لقاء المنفي في قاعة البرلمان بالبيضاء. (المجلس البلدي البيضاء)

المنفي خلال استقباله في قاعة البرلمان بالبيضاء. (المجلس البلدي البيضاء)

المنفي خلال استقباله في قاعة البرلمان بالبيضاء. (المجلس البلدي البيضاء)