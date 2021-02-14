حركة ملاحية نشطة على ميناء بنغازي البحري بوصول سفن بضائع وسيارات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 فبراير 2021, 01:29 مساء
سفينة نقل بضائع تفرغ حمولتها في ميناء بنغازي البحري، 14 فبراير 2021. (الميناء)

أعلن ميناء بنغازي البحري أنه شهد حركة ملاحية نشطة اليوم الأحد، فقد رسا عدد من السفن التجارية عليه تحمل بضائع مختلفة وسيارات، منها سفينة نقل الحاويات «ڤكتوريا. أل»، وعلى متنها 146 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

ودخلت السفينة «لونا أف» إلى الميناء، وعلى متنها 239 حاوية بضائع متنوعة، إضافة إلى السفينة «ألـك» التي حملت  112 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

كما وصلت إلى الميناء السفينة «بي أف إسبرينزا» وعلى متنها 87 حاوية سلع مختلفة، فضلا عن سفينة نقل الأسمنت «جيمي برنسيس» وعلى متنها أربعة آلاف طن من أكياس أسمنت.

وأخيرا، دخلت أيضا إلى الميناء سفينة نقل السيارات «قراند فلوريدا» وعلى متنها 1133 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

حركة النقل في ميناء بنغازي البحري، 14 فبراير 2021. (الميناء)
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