إعدام شحنة عصير برتقال واردة من تركيا في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 فبراير 2021, 10:51 صباحا
جانب من شحنة العصير التي جرى إعدامها عبر مركز الرقابة على الأغذية. (المركز)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية، اليوم الأحد، إعدام أكثر من ألفي ستيكة من شحنة عصير برتفال واردة من تركيا إلى مصراتة.

وأكد المركز أن إعدام هذه الشحنة (من ماركة برافو) جاء نتيجة «تغير في اللون والطعم والرائحة والقوام ووجود شوائب داخلها».

وأشار إلى أن الرفض مقتصر على كمية محددة مميزة برقم تشغيلة معين وبلد مصدر هو تركيا، «لكن باقي المتداول (من الماركة) بالسوق صالح للاستهلاك الآدمي».

جانب من شحنة العصير التي جرى إعدامها عبر مركز الرقابة على الأغذية. (المركز)
جانب من شحنة العصير التي جرى إعدامها عبر مركز الرقابة على الأغذية. (المركز)
جانب من شحنة العصير التي جرى إعدامها عبر مركز الرقابة على الأغذية. (المركز)
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