«الأرصاد»: تقلبات جوية شمالا مع انخفاض الحرارة ورياح نشطة واحتمال سقوط أمطار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 فبراير 2021, 10:28 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود تقلبات جوية على مناطق شمال ليبيا اليوم الأحد، مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع رياح نشطة وفرصة سقوط أمطار خاصة على الشمال الشرقي.

رأس اجدير- سرت - سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- الطقس مغيم يتخلله سقوط أمطار متفرقة خاصة على مصراتة وسرت.
- الرياح شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا، تتجاوز سرعتها 50 كيلو مترا في الساعة على المناطق الشمالية.
- درجات الحرارة القصوى المتوقعة تتراوح اليوم بين 15 و17 درجة على غالب المناطق ولا تتجاوز 11 درجة على المرتفعات الجبلية، وتكون أكثر انخفاضا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مرادة:
- السماء قليلة السحب وتتكاثر من هذه الليلة مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة تكون جيدة أحيانا خاصة على الخليج والجبل الأخضر، وتصحبها زوابع رعدية وسقوط حبات البرد مع احتمال بسيط لهطول بعض الثلوج ليلة الثلاثاء على مرتفعات الجبل الأخضر.
- الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة غدا، وتتجاوز سرعتها 50 كيلومترا في الساعة على المناطق الساحلية.
- درجات الحرارة القصوى المتوقعة تتراوح بين 16 و22 درجة، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا، حيث تسجل أقل من 8 درجات على الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها- غات - غدامس - الحماة:
- السماء صافية إلى قليلة السحب على غالب المناطق وتتكاثر أحيانا على غدامس والحمادة.
- الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحراة القصوى تتراوح ما بين 21 و25 درجة، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا على غالب المناطق.

الكفرة - السرير - تازربو:
- السماء صافية.
- الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و25 درجة، وتسجل انخفاضا يوم الثلاثاء.

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