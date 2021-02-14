بالأرقام.. تفاصيل الوضع الوبائي في الكفرة

مركز العزل المخصص لمصابي فيروس «كورونا» في الكفرة، 24 يوليو 2020. (اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا ببلدية الكفرة)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء «كورونا» فرع الكفرة، السبت، تسجيل حالة شفاء جديدة من فيروس «كورونا المستجد» ما يرفع حصيلة حالات الشفاء منذ بداية الوباء في مارس الماضي إلى 317 حالة.

وبهذا الإعلان، تستقر حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في الكفرة عند 364 حالة، بينها ثلاث نشطة، و317 شفاء، فيما توفي 44 شخصًا جراء الوباء منذ بداية انتشاره في ليبيا، وذلك حسب ما نشرت اللجنة الاستشارية على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- النجار يطالب بـ«إجراءات سريعة» لاستيراد لقاح «كورونا»

والأربعاء، طالب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار بـ«إجراءات سريعة على الأرض لاستيراد لقاح فيروس كورونا»، محذرا من ارتفاعات جديدة في أعداد الإصابات والوفيات بالوباء.