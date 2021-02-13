عقوب يفتتح قسمين بمركز البيضاء الطبي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 فبراير 2021, 11:33 مساء
عقوب يفتتح قسمين بمركز البيضاء الطبي، 13 فبراير 2021. (صحة الموقتة)

افتتح وزير الصحة في الحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، رفقة نائب رئيس الحكومة لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، اليوم السبت، عدد من الأقسام بمركز البيضاء الطبي بعد صيانتها.

وشملت الاقسام، العناية الفائقة «ICU» المجهز حديثًا بعد صيانته بشكل كامل وتزويده بأسرة كهربائية، وأجهزة حقن آلي، وأجهزة تنفس صناعي، فضلًا عن تزويد كل سرير بكاميرا مراقبة ليتابع الزوار مرضاهم عبر غرفة خاصة خارج المستشفى، وتبلغ السعة السريرية للقسم تسعة أسرة متكاملة، حسب بيان لوزارة الصحة.

إضافة إلى افتتاح قسم عناية القلب والقسطرة التشخيصية والعلاجية بعد تطويره وإمداده بكل الأجهزة والمعدات وثيقة الصلة بأمراض القلب، على أن تنطلق هذا الأسبوع عمليات القسطرة. وتجرى خلال الأسبوع قسطرة قلبية لست حالات بعد إجراء الكشوفات والتحاليل والفحوصات الخاصة بها، حسب البيان.

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وحضر مراسم الافتتاح عضو مجلس النواب عن مدينة البيضاء عبد المطلب ثابت، ومدير عام مركز البيضاء الطبي الدكتور عبدالرحيم مازق، إضافة إلي حضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، وعدد من الأطقم الطبية والطبية المساعدة.

وتدخل القسطرة القلبية لأول مرة الخدمة بعد توقف وتعثر دام طويلًا، ما يشكل حالة انفراج لدى مرضى القلب ممن يتكبدون عناء السفر أوالتكاليف الباهظة في القطاع الخاص، وفق البيان.

عقوب يفتتح قسمين بمركز البيضاء الطبي، 13 فبراير 2021. (صحة الموقتة)
عقوب يفتتح قسمين بمركز البيضاء الطبي، 13 فبراير 2021. (صحة الموقتة)
عقوب يفتتح قسمين بمركز البيضاء الطبي، 13 فبراير 2021. (صحة الموقتة)
عقوب يفتتح قسمين بمركز البيضاء الطبي، 13 فبراير 2021. (صحة الموقتة)
عقوب يفتتح قسمين بمركز البيضاء الطبي، 13 فبراير 2021. (صحة الموقتة)
عقوب يفتتح قسمين بمركز البيضاء الطبي، 13 فبراير 2021. (صحة الموقتة)
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